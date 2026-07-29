Джареда Лето знову звинуватили в домаганнях — деякі з жертв на той час були неповнолітніми. Ось їхні історії

Десять жінок звинуватили соліста гурту Thirty Seconds to Mars Джареда Лето в домаганнях. Девʼять з них вперше розповіли про ці домагання, а чотири кажуть, що на той час вони були неповнолітніми.

Про це йдеться в документальному фільмі від BBC.

1.

Ізабель (імʼя змінене), якій зараз за 40, розповідає, що сексуальне насилля сталося з нею у 2002 році, коли їй було 17 років. Вона погодилася зустрітися з Лето в його готелі після того, як показала акторові та його друзям магазин у Лас-Вегасі, де вона працювала.

Ізабель було 17 років, коли вона зустріла Лето. BBC News

Місце зустрічі виявилось «брудним і гидким» мотелем. Дівчина чекала, поки Лето збереться, але той покликав її до ванної, щоб вони могли говорити, поки він приймає душ. Тоді, за словами жінки, Лето почав її цілувати, а потім схопив її руку та використав для мастурбації без її згоди.

Ізабель відсторонилася і сказала, що хоче піти. Лето, за її словами, перевірив, чи немає когось поруч, перш ніж випустити її з кімнати. Лише згодом вона дізналася в інтернеті, що на момент зустрічі актору було за 30.

2.

Колишній член команди Thirty Seconds to Mars Бред (імʼя змінене) розповів, що у 2010-х роках за вказівкою Джареда Лето місцевим модельним агентствам пропонували безкоштовні VIP-квитки на концерти.

Одна з моделей на імʼя Алекс розповіла, що у 2013 році після концерту в Лондоні її запросили на вечірку до сусіднього готелю. Однак на місці зʼясувалось, що вони з Лето були там лише вдвох. Вона стверджує, що Лето відмовився допомогти їй дістатися додому, а коли вона запитала, чи може переночувати в кімнаті, він відповів, що тоді вона «прокинеться з членом в дупі».

Алекс каже: тоді вона зрозуміла, що перебуває в небезпеці, і пішла. Пізніше вона розповіла подрузі про інцидент і вважає, що зустріч була спланована.

Люди, які працювали з гуртом, кажуть, що молодих жінок регулярно запрошували за лаштунки після концертів і до будинку, де працював гурт.

3.

Ще одна жінка Клара (імʼя змінене) стверджує, що вперше мала секс з Лето, коли їй було 17 років, а йому 34, у його будинку в Каліфорнії.

Клара (на фото ліворуч) разом з Лето. BBC News

За її словами, у 2006 році за лаштунками концерту Thirty Seconds to Mars до неї звернувся колега Лето від імені музиканта та отримав її номер телефону. Клара каже, що памʼятає розмову з Лето про вік згоди в Каліфорнії, бо її батько на той час працював у правоохоронних органах.

«Він [Лето] просто знизав плечима, ніби це його не дуже хвилювало», — згадує вона.

Вони повернулися до будинку Лето, каже вона, і займалися сексом, поки її друг чекав в іншій кімнаті. За словами Клари, це був перший із трьох чи чотирьох візитів до будинку Лето.

4.

Тейлор розповіла BBC, що познайомилася з Лето разом зі своєю матірʼю у 2005 році після концерту гурту. Їй тоді було 14.

Гурт запропонував зустрітися з фанатами та роздати автографи. Підлітка простягнула Лето свою футболку, щоб він підписав її — можливо, на руці або на рівні живота, пояснює вона.

«Натомість він вирішив поставити підпис на футболці в районі моїх грудей і сказав мені: “У тебе гарні груди”», — розповідає Тейлор у документальному фільмі.

Тейлор каже, що у 14 років вона була дуже низькою і носила брекети. BBC News

За її словам, після цього він попросив свого охоронця провести її за лаштунки, навіть не запитавши, чи хоче цього дівчина. Тейлор каже, що її мати була свідком того, що сталося, і зробила Лето зауваження.

«Він подивився на неї й сказав: “Це все ще гарні груди”. Йому було просто байдуже», — каже Тейлор.

5.

Етта (несправжнє імʼя) — одна з пʼяти жінок, які розповіли BBC, що отримували від Лето дивні й часто вкрай сексуалізовані телефонні дзвінки. Четверо з них на той час були підлітками.

16-річна Етта познайомилася з Лето у 2014 році, зайшовши з матірʼю до модельного агентства в Лос-Анджелесі. За її словами, Лето зацікавився її мрією стати моделлю і попросив електронну адресу — нібито щоб запросити на вечірку з нагоди «Оскара».

«Він справді написав мені, а потім дуже швидко все перетворилося на цю сексуальну штуку по телефону», — розповідає вона в документальному фільмі. Лето знав, що їй 16, і питав, чи вона незаймана, які в неї фетиші, а також ставив інші, ще відвертіші запитання. Принаймні раз він згадував і про можливий секс між ними.

Пізніше Лето попросив дозволу передати її номер «другові» — і вона погодилася, думаючи, що це допоможе карʼєрі. Той чоловік, якого вона знала як «Крістіан», почав часто телефонувати з проханнями зняти порно, кажучи, що її неповноліття не має значення. Етта каже, що обидва ставили схожі запитання, і не здивувалася б, якби це виявилась одна й та сама людина.

Ще дві з пʼяти жінок кажуть, що приблизно тоді ж їм телефонували інші чоловіки, і теж підозрюють, що це міг бути Лето під різними «масками».

У 2016 році Лето, за словами Етти, зателефонував і повідомив, що його адвокат хоче надіслати їй угоду про нерозголошення (NDA) — нібито через занепокоєння його стосунками з жінками. Він, каже вона, при цьому сміявся, наче це було смішно. Етта угоду не підписала — натомість передала її журналістам BBC разом із листуванням.