У російській Тулі скоїли замах на керівника компанії-виробника дронів. Він у лікарні

У російському місті Тула 29 липня стався замах на Андрія Черезова — директора компанії «Російська лабораторія повітряного транспорту», яка розробляє безпілотники.

Про це пишуть російські медіа з посиланням на власні джерела та заяву Слідчого комітету РФ.

За даними медіа, уночі невідомий влаштував засідку в під’їзді та тричі вистрілив у підприємця. Дружина Черезова, побачивши пораненого чоловіка, викликала швидку — його госпіталізували. Нападник встиг втекти, його розшукують.

Слідчі в Тульській області порушили кримінальну справу за фактом замаху на вбивство підприємця.

Компанія, якою керує Черезов, була зареєстрована у 2022 році. Офіційно «Російська лабораторія повітряного транспорту» спеціалізується на наукових дослідженнях і розробках у сфері природничих та технічних наук. Але також займається виробництвом і постачанням безпілотних авіаційних систем.

За даними російських медіа, нещодавно компанія отримала державні контракти майже на 30 мільйонів рублів на постачання БпЛА до Воронезького державного технічного університету, де їх планували використовувати під час наукових досліджень.