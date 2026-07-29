ФСБ оголосила Павла Дурова в розшук за «сприяння тероризму». До чого тут «Дайвінчик»

Російська ФСБ оголосила засновника Телеграму Павла Дурова в міжнародний розшук та висунула йому звинувачення у сприянні тероризму.

Про це пишуть пропагандистські російські медіа.

Адміністрацію месенджера звинуватили в тому, що вона не видалила канали, чати та ботів, які українські спецслужби нібито використовують для підготовки терактів і масових убивств у Росії.

ФСБ стверджує, що співробітники українських спецслужб знайомилися в телеграм-сервісі «Дайвінчик» з російськими хлопцями, видаючи себе за дівчат, й обманом втягували їх у терористичну діяльність.

Російська спецслужба каже, що з липня 2025 року в 16 регіонах Росії затримали 46 молодих користувачів «Дайвінчика», які, за версією російської влади, за завданням українських спецслужб нападали на поліцейських і вчиняли підпали.