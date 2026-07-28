Літак Airbus A350 здійснив історичний переліт з Австралії до Франції. Він перебував у повітрі понад 24 години

Літак Airbus A350-1000ULR, що створений для наддалеких пасажирських рейсів між Австралією, Європою та США, здійснив свій найдовший випробувальний політ — він тривав понад 24 години. Це відбулося 27 липня.

Про це повідомили на сторінці Airbus.

Літак вилетів з австралійського Мельбурну й без посадок подолав понад 23 000 км до французької Тулузи. Маршрут пролягав на північ через Канаду.

Компанія Airbus проводить двомісячну випробувальну кампанію на цьому літаку з червня. Літак уперше піднявся в повітря 2 червня, тоді його випробувальний політ тривав 3 години 43 хвилини. Сервіс відстеження польотів Flightradar24 повідомив, що цей рейс став другим найвідстежуванішим у світі в день польоту. За його маршрутом у реальному часті спостерігали 3,5 мільйона людей. У 2024 році за літаком, який перевозив труну королеви Єлизавети II, стежили понад 3,6 мільйона людей.

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