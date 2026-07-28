Спецпредставники Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер можуть приїхати до Києва впродовж наступних двох тижнів

Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер можуть приїхати до Києва.

Про це написала журналістка Newsmax Нана Саджая.

За її словами, про це йшлося під час зустрічі американської та української делегацій у Білому домі. Віткоффа та Кушнера запросили в Україну, щоб «надати новий імпульс дипломатичним зусиллям».

MAGA-блогерка Лора Лумер зазначила в соцмережі X, що дату й час ще визначать, однак це може бути впродовж наступних двох тижнів.