Росіяни вдарили по Дніпропетровщині, Миколаївщині, Харківщині, Херсонщині та Одещині — є загиблі та постраждалі

Російська армія протягом дня била по Дніпропетровщині, Миколаївщині, Харківщині, Одещині та Херсонщині. Через атаки є загиблі та поранені.

«Бабель» зібрав головне про наслідки ударів.

На Дніпропетровщині росіяни атакували три райони — Синельківський, Нікопольський та Криворіжжя. Через удар безпілотника загинула жінка, пошкоджені обʼєкти інфраструктури та автомобілі. Рятувальники, які виїжджали на виклик у Марганці, потрапити під повторний обстріл Росії.

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У Миколаєві пошкоджений приватний житловий будинок, через повторний удар дрона постраждала жінка.

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Російський безпілотник влучив у багатоповерхівку в Новобаварському районі Харкова, девʼять людей постраждали — у них діагностували гостру реакцію на стрес.

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Унаслідок російської атаки постраждало цивільне судно під прапором Ліберії в Одеській області, яке було без екіпажу та вантажу. Цей корабель перед цим уже двічі зазнавав пошкоджень унаслідок російських атак.

На Херсонщині через атаки одна людина загинула, ще пʼять отримали травми. Росіяни атакували область за допомогою авіації, ствольної артилерії та безпілотників різних типів.