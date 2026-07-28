У Японії після землетрусу магнітудою 7,1 стався вибух у торговельному центрі. Є загиблі та щонайменше 50 поранених

На півдні Японії стався землетрус магнітудою 7,1 — через це частково обвалився торговельний центр, наразі відомо про щонайменше 50 постраждалих. Постраждала японська префектура Кумамото, де попередній потужний землетрус фіксували у 2016 році.

Про це пише CNN.

Через обвал торговельного центру загинули кілька людей, наразі поліція не може звʼязатися з деякими співробітниками. Багато людей опинилися під завалами. Також у префектурі пошкоджена паперова фабрика, не функціонує залізничне сполучення, а аеропорт скасував усі рейси.

Премʼєр-міністр Японії Санае Такаїчі заявила, що, за попередніми повідомленнями, є багато поранених, пошкоджена цивільна інфраструктура та виникли пожежі в кількох районах. Наразі посадовці країни підтвердили, що загроза минула і що узбережжя Японії більше не перебуває в небезпеці.

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