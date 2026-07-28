Німеччина скоротить видатки на боєприпаси — це удар по компанії Rheinmetall

Німеччина планує скоротити витрати на боєприпаси наступного року, віддавши пріоритет іншим напрямам оборони. Це може створити додаткові труднощі для одного з найбільших гравців галузі — Rheinmetall.

Про це пише Bloomberg.

Проєкт бюджету на 2027 рік, який уряд ще може змінити, передбачає €9,6 мільярда на закупівлю боєприпасів у 2027 році — проти €11 мільярдів у 2026-му, свідчить документ, з яким ознайомилося Bloomberg. Водночас загальні витрати Німеччини на оборону до 2030 року мають суттєво зрости.

Цього року акції Rheinmetall втратили понад 30% вартості. Компанія, яка традиційно спеціалізується на танках і артилерії, поступається інвесторською увагою виробникам безпілотників та інших сучасних військових технологій, ефективність яких продемонстрували війни в Україні та Ірані.

Документ із проєктом бюджету, який уже циркулює серед трейдерів і хедж-фондів, додає невизначеності щодо перспектив традиційних оборонних компаній, навіть таких гігантів, як Rheinmetall із ринковою вартістю €49 мільярдів.

Інвестори побоюються, що прибутки оборонних компаній не зростають достатньо швидко, щоб виправдати високі оцінки, які сформувалися на тлі обіцянок Європи збільшити оборонні витрати. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року ринкова капіталізація Rheinmetall становила лише €4,2 мільярда.

За попереднім проєктом бюджету у 2027 році €7,7 мільярда планують витратити безпосередньо на закупівлю боєприпасів, ще €1,9 мільярда надійдуть зі спеціального оборонного фонду.

Попри скорочення проти з 2026 року, це все ще більше, ніж у 2025 році, коли Німеччина лише почала активно інвестувати у зміцнення обороноздатності та витратила на боєприпаси менше за €4 мільярди.

Речниця Міністерства оборони Німеччини заявила, що не може коментувати окремі статті бюджету до завершення підготовки федерального фінансового плану. Водночас вона наголосила, що закупівля боєприпасів була і залишатиметься пріоритетом.

Ризики для Rheinmetall

Компанія Rheinmetall — найбільший у світі виробник 155-мм артилерійських снарядів — уже зазнала удару через невдале придбання суднобудівної компанії. Її купили, розраховуючи, що вона стане головним підрядником у програмі будівництва німецьких фрегатів F126. Однак минулого місяця уряд розірвав цей контракт, через що акції Rheinmetall за один день впали на 19%.

Додатковим ударом стали експортні обмеження, які минулого тижня запровадив Китай проти 14 європейських компаній, зокрема й Rheinmetall. Пекін заявив, що це відповідь на санкції Європейського Союзу.

Керівник глобальних інвестиційних досліджень Edmond de Rothschild Ерве Преттр вважає, що найближчим часом Rheinmetall може ще більше погіршити свої прогнози. За його словами, сильна залежність компанії від традиційних боєприпасів і невдала угода із суднобудівником налякали інвесторів.