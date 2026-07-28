Українські війська вдарили по комбінату в російській Удмуртії. Це закритий стратегічний обʼєкт, де зберігали пальне

Сили оборони України 27 липня атакували комбінат «Пріоритет» у російській Удмуртській Республіці. Це за понад 1 300 км від українського кордону.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Комбінат «Пріоритет» у селищі Борок входить до системи державного матеріального резерву РФ (Росрезерв) і є стратегічним обʼєктом закритого типу під воєнізованою охороною.

Він виконує функції великої нафтобази державного значення і призначений для довгострокового зберігання запасів пального, нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів на випадок надзвичайних ситуацій та для воєнних потреб. Після вчорашньої атаки України на обʼєкті спалахнула пожежа.

Також вночі 28 липня українські війська атакували склади матеріально-технічних засобів і пального в окупованому Криму та склад дронів у районі окупованої Червонопопівки Луганської області.