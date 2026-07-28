Reuters: Адміністрація Трампа планує витрачати $400 млн допомоги Україні до 2029 року — у Конгресі незадоволені

Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила Конгресу, що до кінця цього року не використає всі $400 мільйонів, передбачені на військову допомогу Україні. Усю суму хочуть видати аж до 2029 року включно.

Про це пише Reuters.

За даними агентства, ще у травні цього року Пентагон надіслав законодавцям листа зі своїм планом витрат. Він передбачає, що гроші почнуть офіційно розподіляти до кінця 2026 фінансового року (тобто до 30 вересня), а остаточно передати всю допомогу мають до 30 вересня 2029-го.

При цьому через два місяці після надісланого листа кошти ще навіть не законтрактували.

Reuters зазначає, що другий термін президентства США Дональда Трампа закінчується 20 січня 2029 року. У такому разі усі $400 мільйонів Україна може отримати вже тоді, коли Трамп уже не буде президентом.

У Конгресі США вважають такі строки надто довгими для країни, яка вже понад чотири роки веде повномасштабну війну.

Пакет на $400 мільйонів передбачає:

$200 мільйонів на зброю та боєприпаси;

майже $100 мільйонів на техніку, запчастини й обладнання;

ще $100 мільйонів — на перевезення військової допомоги, навчання українських військових та інші послуги.

28 липня президент України Володимир Зеленський має зустрітися з Дональдом Трампом у Білому домі. Очікується, що він проситиме прискорити постачання засобів ППО та завершити домовленості про спільне виробництво дронів.

Останнім часом Трамп зробив кілька кроків на підтримку України, але демократи звинувачують його адміністрацію в тому, що вона надто повільно використовує допомогу, яку Конгрес схвалив ще до його повернення до Білого дому.