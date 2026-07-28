Росіяни вночі запустили по Україні понад 130 дронів, КАБами вдарили по Сумах. Є постраждалі

У ніч проти 28 липня російські війська запустили для атаки по Україні 131 дрон різних видів. Українській ППО вдалося знешкодити 107 БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ще 16 російських дронів влучили в девʼяти місцях, на шести локаціях впали уламки. Зокрема, вчора ввечері російський дрон влучив в автівку в Харкові — постраждали двоє людей.

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Також є поранений чоловік від нічних обстрілів Дніпропетровщини. Там росіяни понад 30 разів атакували чотири райони безпілотниками і артилерією.

По Сумах вночі війська РФ вдарили КАБами — постраждали троє дітей та троє дорослих. Пошкоджені та знищені приватні будинки.

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Зранку під ударом ворожої артилерії та БпЛА був Херсон — відомо про одного загиблого і щонайменше двох постраждалих.

У Запоріжжі від ранкового удару РФ по житловому сектору загорівся балкон у багатоповерхівці.