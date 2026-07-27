Nike представила розумні капці з підігрівом і масажем ніг у колаборації з виробником спортивних технологій Hyperice.

Про це повідомила компанія Nike.

У ремінці капців Air Zoom Hyperslide встановлені знімні магнітні модулі з трьома режимами нагріву та трьома режимами вібрації. Один цикл відновлення триває 15 хвилин, максимальна температура підігріву становить близько +47 °C.

За словами старшого директора компанії з інновацій для спортсменів Тобі Гетфілда, Air Zoom Hyperslide допомагають спортсменам швидше розслабитися, відновитися та підготуватися до наступних навантажень.

1 2

Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Керувати режимами можна кнопками на самому модулі або через застосунок Hyperice. Продаж капців стартує 29 вересня — коштуватиме новинка $249. Вони будуть доступні на сайтах Nike та Hyperice, а також у мережах Best Buy і Dickʼs Sporting Goods у США.