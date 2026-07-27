Італійського футболіста Пірло більше не розглядають на посаду тренера національної збірної через співпрацю з РФ

Італійського футболіста Андреа Пірло більше не розглядають на посаду тренера національної збірної через його співпрацю з Росією.
Про це пише BBC.
Італійські політики розкритикували Пірло за те, що у жовтні 2025 року він став глобальним амбасадором російського букмекера Fonbet. Сам Пірло заявив, що його співпраця з Fonbet мала лише комерційний та спортивний характер.
«Надавати цій співпраці політичного характеру означає приписати мені переконання, яких я ніколи не висловлював», — написав футболіст.
Fonbet спонсорувала спортивні заходи за участю ветеранів війни РФ проти України та організовувала події в Росії, де Пірло з’являвся поруч із прокремлівськими діячами. Зокрема, навесні 2026 року він разом із колишнім партнером по збірній Італії Марко Матерацці взяв участь у заході Fonbet на московському стадіоні «Лужники».
Водночас Федерація футболу Італії продовжує пошуки нового тренера збірної. Серед можливих кандидатів називають футболістів Антоніо Конте та Роберто Манчіні.
- У квітні попередній тренер національної збірної Італії Дженнаро Гаттузо залишив посаду після невиходу команди на Чемпіонат світу 2026 року. Уже 20 липня Іспанія перемогла Аргентину та стала переможницею ЧС-2026.