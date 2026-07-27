«Благодійна вечірка для ЗСУ». Правоохоронці затримали двох агентів ФСБ, які хотіли вбити українських військових під час заходу

Служба безпеки України затримала двох агентів російської ФСБ, які планували ліквідувати українських військовослужбовців під час благодійної вечірки для ЗСУ на Харківщині.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, агентів завербували через Telegram-канали з пошуку «легких заробітків». Після цього вони виконували тестові завдання: фотографували і знімали окремі обʼєкти й підпалювали автівки Сил оборони.

Потім, як стверджують слідчі, двох агентів залучили до «благодійної вечірки». Зокрема, російські спецслужби наказали підозрюваним зняти будинок за містом і розіслали запрошення по місцевих Telegram-каналах.

Далі агенти мали підсипати в напої смертельну отруту під час вечірки. Окремо фігуранти отримали завдання зробити потужну бомбу з вибуховою частиною на 10 кг.

За інформацією слідчих, прийти на вечірку погодилися кілька десятків людей, більшість яких є військовими.

Правоохоронці затримали одного з агентів, коли той переносив вибухівку в рюкзаку. Іншу агентку затримали в орендованому будинку, де вона виготовляла складові для бомби. Під час обшуків у них вилучили складові для вибухівки і телефони з доказами злочину.

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Фігурантам оголосили підозри за терористичний акт і незаконне поводження зі зброєю. Їх триматимуть під вартою без права на заставу. Агентам загрожує довічне ув’язнення.