У Вроцлаві жорстоко побили українську пару через акцент. Генконсульство України звернулося до польської поліції

У польському Вроцлаві група чоловіків жорстоко побила українську пару. За словами постраждалих, причиною став український акцент.

Про це повідомила мати постраждалої дівчини Каріна Кіцай.

За її словами, на доньку та її хлопця напали троє поляків. Вони били українця ногами, а дівчину кілька разів вдарили, коли вона намагалася його захистити. Після цього нападники втекли.

Дівчина дістала тяжкі травми — лікарі наклали їй шви на шию. В обох постраждалих медики підозрюють струс мозку.

Генконсульство України у Вроцлаві вже звернулося до польської поліції. Дипломати закликали швидко розслідувати напад, встановити його мотиви і покарати винних.

У консульстві кажуть, що останнім часом у Польщі такі випадки насильства й агресії почастішали. Українців, які постраждали від цього нападу або мають інформацію про нього, просять звернутися до дипустанови.