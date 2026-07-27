Гора Олімп і пляжі в Нормандії, де висаджувались війська союзників, потрапили до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Пляжі висадки союзників у Нормандії на півночі Франції, де відбулася операція «День Д», і легендарна гора Олімп у Греції увійшли до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Таке рішення ухвалили 26 липня на засіданні комітету ООН у Південній Кореї, передає Associated Press.

Французька заявка охоплює п’ять пляжів Нормандії — Омаха, Юта, Сорд, Голд і Джуно, де 6 червня 1944 року висадилися понад 150 тисяч військових. Також до переліку увійшов мис Пуант-дю-Ок — важливий об’єкт операції зі звільнення Західної Європи від нацистської окупації під час Другої світової війни.

Міжнародна рада з охорони пам’яток та історичних місць (ICOMOS), яка оцінює заявки для ЮНЕСКО, зазначила, що ці території зберегли численні сліди війни: німецькі укріплення, пошкоджені обстрілами ландшафти, споруди союзників і затонулі кораблі. За словами організації, це була подія, що «сприяла поверненню свободи і започаткувала тривалий мир у Європі».

Водночас ICOMOS закликала посилити захист цих місць через загрози від туризму, зміни клімату, підвищення рівня моря та будівництва вітрових електростанцій поблизу.