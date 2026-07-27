Росіяни за ніч запустили по Україні 147 дронів — били по Запоріжжю, Дніпру, Харкову і Сумах. Які наслідки

Російська армія в ніч проти 27 липня запустила по Україні 147 дронів різних типів. Протиповітряна оборона знешкодила 123 з них.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ще 21 ударний безпілотник влучив у десяти місцях, ще в семи — впали уламки. Зокрема, дронами та авіабомбами росіяни атакували Суми. Від ударів семи КАБів у місті пошкоджені будинки, інфраструктура й транспорт, постраждали пʼятеро людей. Дрони також ударили по підприємству і торговельному центру.

Під ударом була і Харківщина. У місті Ізюм від удару російських КАБів постраждали троє людей, зайнялися дві пожежі. У Харкові БпЛА типу «Молнія» влучив у фасад будівлі. Про постраждалих не повідомляли.

У Запоріжжі вночі внаслідок обстрілу загинув чоловік, щонайменше двоє людей поранені. Рятувальники витягли з-під завалів 22-річного чоловіка. Два будинки зруйновані, ще кілька будівель і авто пошкоджені.

Під ранок ворог атакував Дніпро — там понівечені підприємство, багатоквартирні будинки, магазини, автівки. А через удари по Нікопольщині поранені двоє людей, серед яких шестирічний хлопчик.

Уже вранці росіяни атакували дроном автівку в центральній частині Херсону — постраждав 68-річний чоловік, він у лікарні.