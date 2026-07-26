Український сумоїст втретє виграв Кубок імператора в Японії

Український сумоїст Данило Явгусишин (він виступає під іменем Аонішікі Арата) втретє виграв Кубок імператора в Японії.
Про це пише Kyodo News.
Це вже третій чемпіонський титул 22-річного українського сумоїста. Його він здобув під час турніру Nagoya Basho — 12 перемог і 3 поразки.
На 11-й день турніру спортсмен здобув 10-ту перемогу — це повернуло йому звання одзекі.
Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ привітало Данила і написало, що він «боровся як воїн — і переміг як воїн».
- Перший Кубок імператора Явгусишин здобув на турнірі Kyushu Basho в листопаді 2025 року, другий — у січні 2026 року на змаганнях Hatsu Basho.