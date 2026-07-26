У Берліні невідомий вʼїхав на автомобілі на учасників ЛГБТ-прайду — є загиблий та поранені

У Берліні невідомий на автомобілі вʼїхав у натовп під час одного з найбільших у Європі заходів ЛГБТ+ — є загиблий та 16 поранених.

Про це пише DW.

Поліція встановила підозрюваного, він повʼязаний із берлінським «ісламістським середовищем». Це 21-річний Абдула Б. Чоловік на мікроавтобусі вʼїхав до парку Тіргартен і збив кількох людей.

У Берліні у рамках поліцейської операції задіяли 2 200 поліцейських, підозрюваного ще не затримали. Також, за даними поліції, деякі з постраждалих, мають серйозні травми. На кількох з них він наїхав автомобілем, а деяким завдав ножових поранень, уточнює The Guardian.

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Берлінський CSD — це європейський марш і карнавал за права ЛГБТ-людей, який щороку проводять у містах Німеччини та Швейцарії.

Це не перший подібний випадок у Німеччині. У травні в центрі німецького міста Лейпциг автомобіль вʼїхав у пішохідну зону. Тоді загинули дві людини і було близько 20 постраждалих.