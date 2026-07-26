Росіяни вночі запустили по Україні вісім ракет і 134 дрони. Скільки збила ППО (доповнено)

У ніч проти 26 липня росіяни запустили для атаки по Україні вісім ракет та 136 безпілотників різних типів. ППО знешкодила одну керовану авіаційну ракету Х-59/69, пʼять балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400 та 104 дрони.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Повітряні сили зафіксували влучання двох балістичних ракет та 27 ударних безпілотників на 18 локаціях. У семи місцях впали уламки.

Доповнено о 09:37. Росіяни атакували дроном Бандероль Слобідський район Харкова. Є загиблий та шестеро постраждалих. Серед поранених двоє дітей. Пошкоджені понад десять приватних житлових будинків. У Києві внаслідок атаки постраждали троє людей.

У Києві в Деснянському, Соломʼянському та Шевченківському районах спалахнули пожежі. Згорів склад, а також 10 машин, вантажівка і нежитлові приміщення.

У Харкові російський безпілотник влучив в автомобіль у Шевченківському районі, постраждав чоловік.

У Кривому Розі ворог атакував торговельний центр. У Павлограді постраждав 66-річний чоловік. У Нікополі внаслідок російських атак пошкоджений універмаг, там сталася пожежа.

У Чернігові виникла пожежа на території одного з приватних підприємств, постраждалих немає.

У Херсоні росіяни вдарили по Дніпровському та Корабельному районах Херсону, постраждало троє людей.