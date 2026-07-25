У Грузії два дні поспіль були масштабні відключення світла. Влада розслідує диверсію

Після двох днів масштабних відключень світла, які тривали у Грузії 24 та 25 липня, Служба держбезпеки розпочала розслідувати можливу диверсію.

Про це повідомила пресслужба Служби держбезпеки Грузії.

Газета NewsGeorgia писала, що 25 липня вранці через вимкнення світла сталися перебої в роботі транспортної та комунальної систем. У частковому блекауті опинилися столиця Тбілісі, а також Батумі, Кутаїсі та інші міста.

Зокрема, у столиці через перебої зі світлом перестало працювати метро, були проблеми з рухом поїздів і з водою через зупинку насосних станцій. Також нестабільно працював мобільний інтернет.

У ніч проти 24 липня, коли стався перший частковий блекаут, енергомережу відновлювали майже всю ніч. Після цього Нацкомісія з регулювання енергетики та водопостачання Грузії розпочала окреме розслідування щодо причин збою.

Головний оператор грузинської енергосистеми спростував інформацію про аварію на лінії електропередачі з Туреччиною і на Інгурській ГЕС.