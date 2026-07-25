Росіяни атакували КАБами Запоріжжя, дронами Херсон і ракетою Харківщину. Загинула людина, серед постраждалих — діти

Серед дня 25 липня російські війська знову вдарили по українських регіонах. Зокрема, авіабомбами атакували Запоріжжя, дронами — Херсон, а ракетою — Балаклію на Харківщині.

За даними ДСНС і ОВА, у Запоріжжі відомо про одного загиблого та 11 постраждалих, серед них троє дітей — 3, 5 і 7 років. У місті пошкоджені будинки.

Також уранці російські війська атакували ракетою Балаклію на Харківщині. Попередньо, постарждали двоє людей. Їм надають медичну допомогу.

У Херсоні кількість постраждалих внаслідок ранкового обстрілу зросла до шести, один чоловік загинув.

Удень росіяни продовжили обстрілювати місто — відомо, що від цих атак постраждали щонайменше чотири людини.