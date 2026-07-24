Революція дронів втратила свого найбільшого прибічника у вищих колах уряду. Світові медіа про російсько-українську війну 24 липня

Відставка Михайла Федорова та Олександра Сирського залишила без відповіді питання, яким шляхом далі має йти українське військо, пише Саймон Шустер для The Atlantic. Він зазначає, що дрони вже докорінно змінили війну. Україна виробляє мільйони безпілотників на рік, а українські військові активно використовують їх на фронті та для ударів по російській інфраструктурі. Водночас Федоров прагнув спростити закупівлю зброї та дати військовим більше свободи у виборі техніки. Сирський, навпаки, вважав, що такий підхід може порушити єдність армії та ускладнити координацію між підрозділами. Тому воєнні зусилля України зараз зіштовхнулися з вакуумом лідерства, і жоден із таборів не має чіткого мандата на те, щоб завершити історичний експеримент України у веденні війни, зауважує Шустер. Революція дронів втратила свого найбільшого прибічника у вищих колах уряду.

Замість цих двох досвідчених членів команди Володимир Зеленський призначив двох менш відомих людей, йдеться у статті. Обидва мають військовий досвід і хорошу репутацію в армії, проте їм бракує управлінського досвіду на найвищому рівні. А можливо, і бажання продовжувати бюрократичні битви, які зрештою коштували їхнім попередникам посад, зауважує Шустер. Найочевидніше, що їх обʼднує, — молодість. Новий виконувач обовʼязків міністра оборони Євгеній Хмара і новий головнокомандувач Збройних сил Михайло Драпатий належать до того самого покоління, що Федоров і Зеленський. Вони не навчалися в радянських військових академіях, де Сирський опанував військові доктрини, на які спирався протягом усієї цієї війни. Утім, як пише автор статті, це не означає, що молодше покоління отримало мандат продовжувати радикальніший курс Федорова. Зеленський такого мандата йому не дав. Імовірно, нові президентські призначенці теж зіткнуться з опором з боку старших кадрів Генерального штабу. Без Федорова на чолі Міністерства оборони українська революція у військовій справі втратить свого головного провідника і значну частину набраного темпу — саме тоді, коли ці нововведення, схоже, почали давати результат.

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