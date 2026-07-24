Уряд Японії схвалив план створення другої столиці, окрім Токіо. Для чого вона потрібна

Парламент Японії схвалив закон про створення другої столиці, яка зможе забезпечити безпереребійну роботу державних органів країни в разі стихійного лиха. Зокрема, столицю можуть перенести до міста Осака, другого за величиною у країні.

Про це пише Nikkei.

У японському законопроєкті сказано, що уряд запровадить податкові пільги, щоб заохотити підприємства переїжджати до другої столиці, і відкриє там офіси державних органів. Професор Кіотського інституту економічних досліджень Томоя Морі вважає, що в розміщенні другої столиці в Осаці немає жодної вигоди. Він додав, що штучний інтелект дозволить підприємствам працювати з меншою кількістю людей та зкоротити потребу в численних офісах, через що корпоративна діяльність «неминуче зосередиться в Токіо».

В Осаці розташований міжнародний аеропорт «Кансай», і він є вузлом для швидкісного поїзда «Сінкансен», що зʼєднує Токіо з південною Японією. Однак, як додає медіа, у 2025 році в Осаку переїхали 149 компаній, тоді як 226 компаній її покинули. Це 44 рік поспіль, коли в місті спостерігають чистий відтік компаній. При цьому 24,3 % компаній, що покинули Осаку, розмістилися в Токіо.

Медіа уточнила, що цей законопроєкт ухвалили завдяки угоді, укладеній в жовтні між правлячою Ліберально-демократичною партією та Японською партією інновацій. Політсили домовилися про концепцію другої столиці, зосереджену на децентралізації та виведенні деяких державних функцій за межі Токіо.