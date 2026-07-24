У Польщі через суд хочуть заборонити повертати в Україну картини, евакуйовані у 2022 році зі Львівського історичного музею

Представники спадкоємців князя Анджея Любомирського вимагають через суд заборонити повертати Україні картини, які евакуювали до Польщі на початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це пише Rzeczpospolita.

У 2022 році Україна передала на територію Польщі серію цінних картин, зокрема з музеїв у Львові. Деякі з них зараз експонують на тимчасовій виставці в музеї Середнього Помор’я у Слупську.

Серед представлених на виставці робіт — два портрети з колекції Любомирських: «Портрет Роксолани» невідомого художника (картина олійними фарбами, XVI століття) та «Портрет юнака» Алойзи Рейхана 1850 року. Їхню вартість оцінили у 150 000 злотих (понад 1,7 мільйона гривень). Однак кілька днів тому до районного суду в Слупську спадкоємці князя Любомирського подали звернення, у якому вимагають заборонити музею передавати чи вивозити картини, доки суд не вирішить, кому вони належать.

Позивачі також стверджують, що картини належали до Пшеворської ординації — великої спадкової власності роду Лобомирських. Адвокат сподкоємців додав, що серед варіантів, які вони розглядають, — залишити картини в депозиті польської культурної установи, наприклад, у музеї князів Любомирських, що створюється при Національному закладі імені Оссолінських у Вроцлаві.

У Львівському історичному музеї написали на сторінці у Фейсбуку, що вони отримали від польського музею повідомлення про судовий позов 22 липня. Там запевнили, що зазначені твори належать до державної частини музейного фонду України. Наразі виставка у Слупську продовжує роботу за графіком — до 18 жовтня. Львівський історичний музей повідомив про цей випадок Міністерству культури України.