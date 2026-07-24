Durex, Vanish та Strepsils продають гігієнічний бізнес у Росії, очікуються збитки на $233 млн

Британська компанія Reckitt, якій належать бренди Durex, Dettol, Finish, Vanish, Nurofen, Strepsils та інші, домовилася про продаж свого бізнесу гігієнічних товарів у Росії місцевій компанії Arnest Management LLC.

Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії.

Завершити угоду планують у другій половині 2026 року, після того як отримають необхідні дозволи. Активи, які продадуть, — це виробничий майданчик поблизу Москви, місцеві торговельні марки та близько 400 працівників, що перейдуть до нового власника.

У Reckitt заявили, що російський бізнес гігієнічних товарів забезпечував близько 1% чистого виторгу компанії у 2025 році. Водночас компанія збереже в Росії бізнес товарів для здоровʼя і продовжить постачати продукцію цього сегмента.

Через умови виходу з російського ринку компанія після оподаткування очікує збитків приблизно на суму $233 млн за підсумками 2026 року. Покупцем активів стане російська група Arnest, яка виробляє товари широкого вжитку, напої та упакування. Водночас вона не отримає прав на глобальні бренди Reckitt.