Новий пакет санкцій проти РФ у дипломатичних колах через численні винятки назвали на честь сиру з дірками. Світові медіа про війну 23 липня

Російський бізнес відчуває наслідки війни в Україні в тому, як зростають податки й витрати, спричинені дефіцитом пального і порушення ланцюгів поставок через санкції. Тепер зʼявився ще один ризик, з яким доводиться боротися: удари українських безпілотників по їхніх обʼєктах, розповідає The New York Times. За останні кілька днів Україна завдала ударів по пʼяти складах, що належать Wildberries — російському аналогу Amazon. Ці атаки стали катастрофічними для малих російських підприємців, які продають товари через цей сайт, констатує видання пише. Один з центральних сюжетів статті — історія підприємця Тимура, який продавав одяг через Wildberries. Після перших ударів по складах він втратив товару приблизно на $25 тисяч, а після нових атак його збитки подвоїлися. У телефонній розмові з NYT він розповів, що пʼять років будував свій бізнес, «а тепер він може просто завалитися за тиждень». За його словами, саме в такій нестабільності українці живуть уже майже чотири з половиною роки.

Після поразки Віктора Орбана на виборах в Угорщині внутрішні суперечки між країнами ЄС стали більш помітними, пише журналіст Сакарі Нууттіла в аналітичному матеріалі для фінського суспільного мовника Yle. Він ставить запитання: якщо раніше відповідальність за проблеми з єдністю Євросоюзу часто покладали на Орбана, то хто тепер заважає ЄС діяти спільно? Країни-члени дедалі частіше відстоюють власні економічні інтереси та домагаються винятків із санкцій проти Росії. У результаті новий санкційний пакет проти Росії перетворився на компроміс із численними «дірками», що може послабити тиск на Москву і поставити під сумнів здатність ЄС зберігати єдину політику щодо війни в Україні. У дипломатичних колах новий пакет санкцій ще на етапі переговорів отримав прізвисько «Емменталь» на честь швейцарського сиру з дірками, зауважує Нууттіла.

Наразі діють понад 20 пакетів санкцій, тож легкі мішені закінчуються, а запропоновані санкції дедалі дорожче коштують країнам ЄС, які їх запроваджують, каже професор міжнародної політики в Університеті Тампере Памі Аалто. З цієї причини, за його словами, політика ЄС не служить загальним інтересам Союзу. І саме тому амбітні плани постійно розмиваються в переговорах між державами-членами.

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступне резюме ще двох матеріалів.