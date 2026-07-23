Росія попередила про небезпеку судноплавства в Чорному морі. Усе через атаки українських дронів

Росія попередила всі судна, що перебувають у її виключній економічній зоні в Чорному морі, про небезпеку судноплавства через посилення атак українських дронів.

Про це йдеться в щотижневому бюлетені Міністерства оборони РФ, опублікованому 22 липня, яке цитує Bloomberg.

Попередження стосується російської виключної економічної зони, яка простягається до 200 морських миль від узбережжя та охоплює підходи до ключових російських портів, зокрема Новоросійська — одного з головних центрів експорту нафти.

Уночі 23 липня у Новоросійську тимчасово заборонили рух суден з опівночі до 05:00 через «безпекову ситуацію». Це може вплинути на завантаження суден, яке зазвичай триває цілодобово.

За даними Генерального штабу ЗСУ, з 8 до 20 липня Україна атакувала щонайменше 124 повʼязані з Росією судна в Чорному та Азовському морях, серед них 89 танкерів.