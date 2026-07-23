Байк-генератор з двома моторами. ЗСУ отримали перший повнопривідний електромотоцикл

Міноборони України кодифікувало і допустило до використання у ЗСУ перший повнопривідний електричний мотоцикл українського виробництва МУЛ.Е.

Про це повідомили в Міноборони.

Мотоцикл розробили на українському підприємстві з урахуванням запитів військових на фронті. Ним перевозитимуть особовий склад, зброю, малогабаритні вантажі та евакуйовуватимуть поранених там, де звичайна техніка не може проїхати.

Серед особливостей МУЛ.Е:

унікальна конструкція повного приводу 2×2;

підвищена живучість (два незалежні двигуни);

малопомітність і безшумність застосування;

високопродуктивні електродвигуни;

малий час розгортання і згортання;

тривалий час автономної роботи та значний запас ходу;

невеликий тиск на ґрунт, що знижує ризик спрацювання протитанкових мін;

висока максимальна швидкість.

Крім того, для МУЛ.Е передбачена можливість буксирування причепа з вантажем. На одному повному заряді акумуляторів електромотоцикл здатний подолати майже 100 кілометрів. Після повної розрядки транспорт не зупиняється.

Також МУЛ.Е оснащений бензиновим генератором, який підзаряджає мотоцикл і може живити обладнання підрозділу в польових умовах. Генератор знімний, тому його можна використовувати як джерело живлення для зарядки акумуляторних батарей телефонів, засобів звʼязку та FPV-дронів.