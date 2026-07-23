СБУ: Росіяни вкотре застосували боєприпаси зі збідненим ураном в ударах по Україні

СБУ виявила ще шість випадків, коли Росія застосувала боєприпаси зі збідненим ураном під час атак на Чернігівщину.

Про це йдеться в повідомленні спецслужби.

За даними слідства, небезпечні компоненти знайшли в ударних дронах «Герань-2», якими область обстрілювали у квітні — червні 2026 року. Росіяни, як стверджує СБУ, використовують у таких дронах ракети Р-60М, пристосовані для запуску з БпЛА.

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Під час обстеження місць ударів фахівці зафіксували перевищення природного радіаційного фону у 80 разів, а рівень гамма-випромінювання окремих уламків сягав 8,3—24 мкЗв/год за допустимої норми 0,3 мкЗв/год.

Експертиза показала, що бойові частини ракет містили ізотопи урану-235 та урану-238. СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини.