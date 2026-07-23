Мер Нью-Йорка визнав, що не зможе заарештувати Нетаньягу. Раніше проти цього категорично виступив Трамп

Мер Нью-Йорка Зохран Мамдані визнав, що не зможе заарештувати премʼєра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, але закликає це зробити федеральну владу.
У своєму зверненні Мамдані назвав Нетаньягу воєнним злочинцем, відповідальним за вбивство понад 73 тисяч людей і каліцтво десятків тисяч дітей унаслідок бойових дій.
За словами мера, його адміністрація розглянула всі можливі законні способи, як місцева влада могла б заарештувати Нетаньягу за ордером Міжнародного кримінального суду. Проте у них немає таких повноважень, але вони є у федеральної влади.
«Я хочу висловитися не менш чітко — Біньяміну Нетаньягу не раді в Нью-Йорку, як і будь-якому іншому воєнному злочинцю. Але ми не можемо покінчити з геноцидом самотужки», — додав він.
- У листопаді 2024 року МКС видав ордери на арешт Нетаньягу та тодішнього міністра оборони Йоава Галанта. Їх підозрюють у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, зокрема у використанні голоду як методу ведення війни. Ізраїль відкидає ці звинувачення.
- 20 липня 2026-го Мамдані повідомив, що міський юридичний департамент вивчає можливість арештувати Нетаньягу, якщо той вирішить відвідати Генасамблею ООН у вересні. Однак Дональд Трамп виключив таку можливість.