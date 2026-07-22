Володимир Зеленський надто довго вагався, але зрештою зробив правильний вибір. Світові медіа про російсько-українську війну 22 липня

Україна має поєднати традиційні підходи до ведення війни з новою моделлю, яка спирається на дрони, технології, асиметричну тактику і більшу самостійність командирів на місцях, вважає оглядач Bloomberg Марк Чемпіон. Призначення Михайла Драпатого замість Олександра Сирського і повернення Михайла Федорова на його посаду можуть створити для цього умови, йдеться в колонці. Якщо Сирський навчався в Москві радянської епохи, то Драпатий — у пострадянській Україні. Оглядач не заперечує заслуг колишнього головнокомандувача ЗСУ: він називає його патріотичним і талановитим командиром, який заслуговує на повагу за оборону Києва у 2022 році та звільнення значної частини Харківщини. Підлітки-волонтери з комерційними дронами, які допомагали знаходити артилерію, і ті, хто відстежував у соцмережах позиції російських військ, теж доклалися до цих успіхів. Але, пише автор, основна заслуга належить традиційній піхоті та її командирам.

Проте сьогодні дрони та переважно молоді пілоти домінують на полі бою, йдеться в колонці. Федоров вважає, що Сирський тримався за стару систему, гальмував реформи та відкидав асиметричну тактику, без якої Україна може програти. Саме тому, на думку оглядача, Федоров і Драпатий мають спільне бачення реформ армії та нової стратегії війни. Рішення звільнити міністра оборони Марк Чемпіон описує як «величезний автогол» (гол у власні ворота) України — як і торік, коли Володимир Зеленський невдало намагався загасити корупційний скандал і підпорядкувати антикорупційні органи. Суперечки довкола того, хто очолить українське військо, мають таке ж значення, як і торішнє протистояння за верховенство права, вважає оглядач. Президент надто довго вагався, щоб зробити правильний вибір. Утім, він урешті вчинив саме так, а не став тиснути силою — і це дарує Україні надію, підсумовує автор колонки.

The New York Times детально розбирає причини й наслідки звільнення Олександра Сирського. А також зауважує, що його відставка символізує кінець епохи — армія переходить від старої радянської військової школи до нового покоління командирів, які орієнтуються на технологічні інновації та гнучке керування. А інший матеріал NYT описує виклики, з якими зіштовхнеться на посаді новий головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий.

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступне резюме ще двох матеріалів.