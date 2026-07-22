Уряд Німеччини купуватиме частки в оборонних стартапах

У Німеччині створять інвестиційний фонд, з якого держава зможе купувати частки в оборонних стартапах. Про розмір фонду інформації поки що немає.

Про це пише Reuters.

Міністерка економіки Німеччини Катаріна Райхе повідомила, що оборонний сектор може забезпечити додатковий економічний зріст країни на 0,5—1%, якщо в нього «добре інвестувати».

Агентство Reuters пише, що поштовхом до цього рішення стали війна в Україні та сумніви щодо гарантій США за президентства Дональда Трампа. Саме тому Німеччина та інші країни ЄС відновлюють оборонний потенціал «після десятиліть недостатнього фінансування».

В агентстві нагадали, що німецькі компанії Helsing (розробляє ШІ для оборонного сектора) та ARX Robotics (виготовляє наземні системи) вже постачають свої технології в Україну, де їх випробовують на полі бою.