Уряд Німеччини купуватиме частки в оборонних стартапах

У Німеччині створять інвестиційний фонд, з якого держава зможе купувати частки в оборонних стартапах. Про розмір фонду інформації поки що немає.
Про це пише Reuters.
Міністерка економіки Німеччини Катаріна Райхе повідомила, що оборонний сектор може забезпечити додатковий економічний зріст країни на 0,5—1%, якщо в нього «добре інвестувати».
Агентство Reuters пише, що поштовхом до цього рішення стали війна в Україні та сумніви щодо гарантій США за президентства Дональда Трампа. Саме тому Німеччина та інші країни ЄС відновлюють оборонний потенціал «після десятиліть недостатнього фінансування».
В агентстві нагадали, що німецькі компанії Helsing (розробляє ШІ для оборонного сектора) та ARX Robotics (виготовляє наземні системи) вже постачають свої технології в Україну, де їх випробовують на полі бою.
- У першій половині 2026 року в Німеччині заснували рекордну кількість стартапів — 3 053. Це на 52% більше, ніж у другій половині 2025 року.