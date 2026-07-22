Перевірка Держетнополітики виявила звʼязок між Почаївською лаврою та РПЦ

Державна служба з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) під час перевірки знайшла ознаки того, що Почаївська Свято-Успенська лавра повʼязана (афілійована) з Російською православною церквою. Загалом перевірка тривала з 24 червня.

Про це повідомили на сайті Держетнополітики.

У службі підтвердили, що монастир є підрозділом Української православної церкви Московського патріархату та входить до складу Київської митрополії УПЦ. Ця митрополія, за українським законодавством, повʼязана з РПЦ. Статут лаври та документи теж підтверджують її приналежність до Київської митрополії УПЦ.

Перевірка виявила, що керівник Почаївської лаври входить до складу статутних органів управління РПЦ. Після превірки ДЕСС опублікувала відповідний наказ про виявлення ознак афілійованості.

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Що відомо про Почаївську лавру

До комплексу Почаївської лаври належать 18 споруд. У безоплатну оренду УПЦ МП її передали у 2003 році. Договір уклали на 49 років — він діє до 2052 року. У 2022 році під час обшуків СБУ на території лаври там знайшли пропагандистські матеріали, які заперечують існування українського народу, його мови, а також саме право України на державність.

У квітні 2023 року в парламенті зареєстрували проєкт звернення до уряду про розірвання з УПЦ МП договору оренди щодо споруд монастиря. У пояснювальній записці автори пояснили ініціативу тим, що Свято-Успенська Почаївська лавра «є джерелом «русского міра» і «стала форпостом антиукраїнських сил та осередком міжконфесійного протистояння і розбрату».

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради у квітні 2023 року рекомендував перевірити дотримання умов договору про використання УПЦ МП споруд Почаївської лаври. Того ж місяця Мінкультури створило відповідну комісію. Вона завершила роботу наприкінці липня і виявила, що УПЦ МП самовільно робила ремонт, зводила прибудови, змінювала конструкції. Також у монастирі зникла частина ікон.