За російські пісні в закладах хочуть штрафувати до 170 000 грн. У Раді зареєстрували законопроєкт

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 15430, в якому пропонують штрафувати кафе та ресторани за російську музику. Розмір штрафів — від 8 500 до 170 000 гривень.

Про це йдеться в картці законопроєкту № 15430.

Автором законопроєкту виступив нардеп від «Слуги народу» Олександр Санченко. У пояснювальній записці до документа йдеться, що заборона на російську музику вже існує, але немає чітких правил перевірки та серйозної відповідальності для закладів.

Зокрема, до порушників зараз застосовують адмінпорушення, де розмір штрафу — від 17 до 170 гривень. Автори законопроєкту називають такий штраф символічним.

У законопроєкті пропонують такі штрафи:

перше порушення — від 8 500 до 17 000 грн;

повторне протягом року — від 17 000 до 85 000 грн;

третє і кожне наступне — від 85 000 до 170 000 грн.

Контролювати виконання правил зможе мовний омбудсман або його представник — вони зможуть одразу складати протокол, без попереднього попередження. Сьогодні законопрєкт направили на розгляд Комітету ВР.