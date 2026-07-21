Українські військові підбили російський винищувач МіГ-29 та ЗРК «Панцир-С1» на Курщині.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Також під ударом були радіолокаційна станція «Буссоль-С» на Херсонщині. Ця станція призначена, щоб виявляти, супроводжувати та давати координати надводним (морським) цілям, підвищуючи ефективність контролю прибережної акваторії підрозділами берегової охорони ВМФ РФ.

Крім того, Сили оборони атакували склади росіян на Донеччині, Луганщині та Курщині та пункти управління дронами росіян на Донеччині та Запоріжжі.