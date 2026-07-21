Telegraph: Британія та Німеччина таємно розроблятимуть далекобійну ракету на випадок війни з РФ

Британія та Німеччина домовилися працювати над секретною програмою розробки далекобійних ракет на випадок можливої війни з Росією.

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників, ракети розроблятимуть у межах проєкту Deep Precision Strike (DPS). Лондон і Берлін планують створити ракету з дальністю польоту понад 2 000 км, здатну знищувати логістичні маршрути та інші стратегічні обʼєкти в тилу російської армії. Завершити розробку планують до 2034 року.

Джерела кажуть, що проєкт поєднає німецькі кошти та британський досвід у створенні високоточного озброєння. Британська сторона прагне, аби вже у 2027 році проєкт перейшов від політичних домовленостей до повноцінної розробки.

Наразі розглядають два варіанти майбутньої ракети: низьковисотну крилату, яка зможе обходити російські системи ППО, та гіперзвукову, що рухатиметься зі швидкістю понад пʼять швидкостей звуку.

Водночас Telegraph пише, що частина військових експертів вважає графік розробки надто повільним. Колишній командувач Сухопутних військ США в Європі Бен Годжес назвав десятирічний термін розробки ракети «абсурдним», зауваживши, що Україна вже має безпілотники, здатні долати близько 2 000 кілометрів із великою бойовою частиною.