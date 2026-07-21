«Доля генерала Сирського, ймовірно, вже вирішена». Світові медіа про російсько-українську війну 20 липня

Світові медіа продовжують пильно стежити за внутрішньополітичною ситуацією в Україні й активно аналізують останні кадрові перестановки. Цього разу в центрі уваги іноземних журналістів опинилася ймовірна відставка головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Зокрема, видання The Guardian, посилаючись на власне джерело в Збройних силах України, підтверджує неминучість цього рішення: «Його доля вже вирішена. Питання лише в тому, хто прийде на заміну. До кандидата є кілька ключових вимог: це має бути хтось відомий і популярний, щоб йому всі аплодували. Водночас він не повинен мати відкритих політичних амбіцій, щоб не створювати конкуренції. Це має бути досвідчений військовий, який дослухається до президента і виконує те, що він вважає за потрібне». Цій темі присвятила матеріал і The New York Times, фокусуючись на вуличних протестах і вимогах мітингувальників до Володимира Зеленського звільнити головнокомандувача ЗСУ. Крім цього, журналісти поспілкувалися з військовими на передовій: більшість опитаних солдатів підтримують протестувальників і висловлюють невдоволення вищим командуванням. Вони зазначають, що Сирський використовує застарілі методи і часто цінує особисту лояльність вище за бойову ефективність.«Зараз ми протистоїмо ворогу, — сказав молодший сержант Едуард, що воює на півдні країни. — Ми вважали, що за нашими спинами, у нашому тилу ворогів немає. Як виявилося, вони є». ​​

Тим часом The Economist пише про те, що Володимир Зеленський зараз намагається стримати кризу, яку здебільшого сам спричинив. Інсайдери видання описують атмосферу на Банковій як «інтенсивну турбулентність». Оскільки парламент відмовився затвердити першого кандидата Зеленського на посаду міністра оборони, списки претендентів змінювалися щогодини. «Було одне рішення щодо нового міністра оборони, о 14:00 — друге, а о 18:00 — третє», — каже джерело в українській розвідці. У певний момент ідея полягала в тому, щоб передати міністерство оборони голові офісу президента Кирилу Буданову. Крім цього, високопоставлене джерело в силових структурах припустило в розмові із The Economist, що президент був шокований словами Михайла Федорова на його пресконференції після відставки: «Вони не вірили, що він буде так чинити опір. І вони не очікували, що протест перейде на Сирського».

Призначення нового командувача не позбавить Зеленського проблем і не полегшить йому пошук балансу між вимогами протестувальників і необхідністю зберегти свою владу, йдеться в статті. Набагато складнішим питанням The Economist вважає, як президент поводитиметься з Михайлом Федоровим, який тепер отримав більше впливу і, цілком можливо, відчуває образу. «Якщо Зеленський поступиться і поверне його на посаду в оборонній сфері, він втратить реальну владу, — каже джерело в силових структурах. — Тепер він залежить від вулиці. У цьому й полягає його дилема».

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