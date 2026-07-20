Bloomberg: ЄС цього тижня обговорить щонайменше три сценарії, щоб у новому пакеті санкцій була заборона на російський СПГ

Європейський Союз обговорює три можливих сценарії, щоб затвердити 21-й пакет санкцій проти Росії. Його минулого тижня заблокувала Греція: країна не згодна з пропозицією заборонити європейським компаніям транспортувати російський СПГ до третіх країн.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Серед можливих варіантів — запровадити 24-місячний перехідний період перед тим, як ввести обмеження. Також можуть прибрати цю пропозицію із санкційного пакета чи скасувати весь пакет обмежень, повідомили джерела. У ЄС розглядали варіант продовжити чинні контракти як можливий компроміс.

Минулого тижня країни-члени ЄС вирішили зберегти граничну ціну на російську нафту на рівні $44,1 за барель до 23 липня. Джерела кажуть: якщо жоден з компромісних варіантів не ухвалять — граничну ціну $44,1 залишать ще на деякий час.

Наразі в ЄС тривають закриті переговори. Співрозмовники медіа кажуть, що вони «напружені». Пропозицію заборонити колишнім російським війстковослужбовцям вʼїзд до ЄС відклали, обмежити імпорт деяких видів риби також відхилили. Лідери країн ЄС мають продовжити переговори цього тижня.