Bloomberg: ЄС цього тижня обговорить щонайменше три сценарії, щоб у новому пакеті санкцій була заборона на російський СПГ

Європейський Союз обговорює три можливих сценарії, щоб затвердити 21-й пакет санкцій проти Росії. Його минулого тижня заблокувала Греція: країна не згодна з пропозицією заборонити європейським компаніям транспортувати російський СПГ до третіх країн.
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.
Серед можливих варіантів — запровадити 24-місячний перехідний період перед тим, як ввести обмеження. Також можуть прибрати цю пропозицію із санкційного пакета чи скасувати весь пакет обмежень, повідомили джерела. У ЄС розглядали варіант продовжити чинні контракти як можливий компроміс.
Минулого тижня країни-члени ЄС вирішили зберегти граничну ціну на російську нафту на рівні $44,1 за барель до 23 липня. Джерела кажуть: якщо жоден з компромісних варіантів не ухвалять — граничну ціну $44,1 залишать ще на деякий час.
Наразі в ЄС тривають закриті переговори. Співрозмовники медіа кажуть, що вони «напружені». Пропозицію заборонити колишнім російським війстковослужбовцям вʼїзд до ЄС відклали, обмежити імпорт деяких видів риби також відхилили. Лідери країн ЄС мають продовжити переговори цього тижня.
- Вчора Financial Times із посиланням на пʼятьох європейських дипломатів писала, що посли країн ЄС чотири дні пробували узгодити новий пакет санкцій, однак не змогли досягти компромісу. Санкції ухвалюють лише одностайно, тому незгода навіть однієї держави може заблокувати рішення.
- Крім незгоди Греції, Німеччина і Португалія хочуть виключити зі списку заборону на імпорт російської риби, щоб захистити власну рибопереробну галузь. Франція та Італія виступають за помʼякшення обмежень на видачу віз російським військовим, а Австрія хоче, щоб ЄС розморозив приблизно €2 мільярди російських активів, щоб компенсувати збитки австрійського Raiffeisen Bank.