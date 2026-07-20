Назарію Гусакову, якого підозрюють у привласненні донатів на ліки, оголосили нову підозру — у легалізації майна, яке він отримав незаконно

Львівʼянину Назарію Гусакову, який організував збір коштів на лікування СМА й не міг надати звіти про те, на що вони пішли, оголосили нову підозру — у легалізації майна, отриманого незаконним шляхом.

Про це написав генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Слідство зʼясувало, що кошти, які люди надсилали Гусакову, проходили через складну схему: спершу їх переводили через криптовалютні сервіси Binance та WhiteBIT, розподіляли більш ніж на 1 170 банківських карток інших людей, конвертували в криптовалюту USDT і переміщували між багатьма криптогаманцями.

Загалом через шахрайські схеми пройшло понад 162,5 мільйона гривень — це встановила судова експертиза. Також слідство встановило й нових потерпілих: якщо на початку їх було 34, то зараз уже 96. Зросли й завдані збитки — із 1,3 мільйона гривень до понад 2 мільйонів.

Підозрюваний співпрацює зі слідством й визнає свою вину. Кравченко додав, що в окремій справі вони продовжують встановлювати повний маршрут руху коштів і людей, причетних до цих фінансових операцій.