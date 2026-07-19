Французький футболіст Мбаппе став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу з футболу. У матчі за третє місце Чемпіонату світу 2026 року проти Англії він забив два мʼячі та довів свій загальний рахунок голів на ЧС до 22.

Про це пише Reuters.

Завдяки цьому 27-річний футболіст випередив капітана збірної Аргентини Ліонеля Мессі, який має 21 гол. Водночас Мессі ще може зрівнятися або повернути собі рекорд у фіналі Чемпіонату світу проти Іспанії.

Попри досягнення Мпаббе, Франція програла Англії з рахунком 4:6 та завершила турнір на четвертому місці. Після матчу Мбаппе заявив, що рекорд не компенсує розчарування від того, що команда не увійшла до фіналу.

«Я б краще не був найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу, але грав би завтра у фіналі. Це добре для моєї спадщини, але зараз я думаю не про це», — сказав футболіст.

Мбаппе проводить свій третій чемпіонат світу. На ЧС-2018 він забив чотири голи та став чемпіоном світу, на турнірі 2022 року відзначився вісьмома мʼячами та допоміг Франції дійти до фіналу, де його команда поступилася Аргентині. На ЧС-2026 він забив 10 голів і наразі очолює гонку бомбардирів цьогорічного турніру. Він випереджає Мессі на два мʼячі.