Ізраїль витрачає десятки мільйонів доларів, аби покращити ставлення американців до країни

Ізраїль витрачає десятки мільйонів доларів на кампанію для покращення іміджу країни у США. Для цього уряд використовує медіа та штучний інтелект.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зокрема, ізраїльський уряд уклав контракт на понад $45 мільйонів з компанією колишнього радника Дональда Трампа Бреда Парскейла. Одним з елементів кампанії стали мільйони текстових повідомлень, які надсилають американцям від імені групи Friends for Peace.

За словами Парскейла, повідомлення створює штучний інтелект, а їхня мета — зʼясувати ставлення американців до Ізраїлю та вплинути на громадську думку. Він також заперечив, що кампанія спрямована на зрив переговорів США з Іраном.

Кампанія включає рекламу в медіа, співпрацю з блогерами та створення матеріалів, які мають частіше потрапляти до відповідей чат-ботів зі штучним інтелектом, зокрема ChatGPT і Claude.

Також цьогоріч Ізраїль збільшив бюджет на міжнародні інформаційні кампанії до понад $700 мільйонів для протидії тим, хто підтримує Іран і пропалестинський рух.