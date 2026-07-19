FT: Компанія Трампа планувала продавати трейдерам ексклюзивний швидкий доступ до його дописів у Truth Social за $100 тисяч

Компанія Дональда Трампа Trump Media & Technology Group планувала продавати трейдерам ексклюзивний швидкий доступ до його дописів у соцмережі Truth Social за $100 тисяч.

Про це пише The Financial Times з посиланням на джерела.

Джерела стверджують, що компанія хотіла давати інвесторам і трейдерам надшвидкий потік даних з Truth Social. Це є важливим, оскільки для торговельних компаній і хедж-фондів кілька мілісекунд можуть бути вирішальними під час реакції на заяви Трампа.

Це пов’язано з тим, що заяви президента США часто призводять до руху на світовому ринку. Наприклад, коли Трамп опублікував пост про дуже продуктивні переговори з Іраном, то різко впали ціни на нафту.

Цей сервіс із швидким доступом хотіли назвати Truth API. Пропозиція викликала негативну реакцію серед потенційних покупців. За словами керівника хедж-фонду, люди змушені були б платити, адже якби вони відставали з новиною, то їх би «розчавили».

Trump Media & Technology Group заснували у 2021 році. Контрольний пакет TMTG належить родині Дональда Трампа. Найбільший актив компанії — соцмережа Truth Social.