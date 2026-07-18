Росіяни вбили двох людей на Одещині та трьох у Краматорську. Головне про сьогоднішні атаки

Росіяни атакували Одещину, двоє людей загинули. Ще четверо постраждали, серед них є дитина.

Війська РФ поцілили по територію парку розваг: зруйновано рибацькі будинки, пошкоджені автівки.

Під завалами ще можуть бути люди, триває пошуково-рятувальна операція.

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Сьогодні під ударом росіян також було Запоріжжя, там поранені троє людей, зокрема дитина.

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Також били по околицях Чернігова, там спалахнула пожежа. Минулося без жертв.

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На Херсонщині від сьогоднішніх ударів одна людина загинула, ще 18 постраждали.

Росіяни атакували також Харківську область. Під час однієї з атак постраждали 5 поліцейських, які були неподалік від місця удару. Від двох інших атак постраждали ще 6 людей.

Увечері росіяни скинули три авіабомби на Краматорськ на Донеччині. Загинули троє людей, двоє поранені.