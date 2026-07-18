У Чернівцях сходи перед Філармонією відремонтували надмогильними плитами — міськрада почала перевірку

У Чернівцях відремонтували сходи на площі перед Філармонією надгробними плитами — міська рада почала перевірку.

Фото сходів з плитами, на яких видно зображення померлих людей, ще вчора опублікував депутат Чернівецької міськради Олексій Каспрук.

Олексій Каспрук / Facebook

Після розголосу зображення на плитах зашліфували. Керівник компанії, яка ремонтувала сходи, у коментарі «Суспільному» заявив, що нову плитку для ремонту не використовували. Він додав, що під час робіт працівники не помітили зображень облич на плитах — імовірно, через те, що вони були брудні й малюнки стали помітні лише після дощу.

У міськраді кажуть, що будуть перевіряти, чи не поставили ці надмогильні плити всередину ще з часу будівництва сходів. Також дослідять походження матеріалів для ремонту.