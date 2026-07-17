«Хмара не збирається просто виконувати те, що cкаже Сирський, і конфлікт між ними — це питання часу». Світові медіа про війну 17 липня

Сьогодні увага світових медіа все ще прикута до внутрішньополітичної ситуації в Україні. Оглядач The Guardian Пітер Бомонт пише, що відставка Михайла Федорова з посади міністра оборони показала неспроможність Володимира Зеленського сформувати й утримати стійку згуртовану команду. Президент і його оточення не вперше відсторонили когось, кого вважають популярним і потенційним майбутнім політичним суперником, зауважує Бомонт. Так AI Jazeera аналізує, чи не створив Володимир Зеленський цим рішенням конкурента власними руками. «Федоров покращив ефективність свого міністерства, і це відобразилося на успіху ударів України по Росії», — сказав виданню київський аналітик Ігор Тишкевич. Журналіст AI Jazeera Мансур Міровальов також побував на протесті в Києві в четвер, щоб зібрати думки мітингувальників. Він пише, що там було небагато військових, і більшість утрималася від коментарів, посилаючись на можливі репресії з боку командирів. Тих, хто висловився, було небагато, проте вони високо оцінили досягнення Федорова. «Чудес не було. Але результати були хороші», — сказав пілот дрона Борис, що якраз повернувся у відпустку зі сходу України.

Один високопосадовець із Міноборони в коментарі Financial Times розповів, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пішов проти наказів цивільних — і Зеленський йому це дозволив: «Генерали ніколи не мають іти проти уряду. Це суперечить закону України про національну безпеку». Водночас видання зауважує, що аналітики й активісти визнали кваліфікацію Євгенія Хмари, який став тимчасовим виконувачем обов’язків міністра оборони. Джерело FT у Міноборони прогнозує, що його призначення зрештою призведе до нового протистояння з головнокомандувачем, оскільки обидва є сильними особистостями і змагатимуться за контроль. «Хмара не збирається просто виконувати те, що скаже Сирський, — зазначив високопосадовець. — Він достатньо розумний, щоб не йти проти нього одразу, але конфлікт між ними — це лише питання часу».

Вартий уваги й матеріал The New York Times про зміну поколінь в українській оборонній сфері й про те, як молоді фахівці стали однією з головних рушійних сил війни проти Росії. Видання розповідає, зокрема, історію двадцятирічної працівниці Міністерства оборони, яка помітила помилку в пакеті військової допомоги Данії. Вона виявила, що тисячі артилерійських снарядів, передбачених для України, були невідповідного типу — боєприпасами малої дальності, які не дали б змоги українській артилерії бити по цілях далеко в тилу російських військ.

За словами заступника начальника відділу міжнародного співробітництва Міністерства оборони Олексія Антонюка, дівчина, оминувши звичні бюрократичні процедури, цілодобово вела переговори з данськими посадовцями, домагаючись внести зміні до пакета військової допомоги. Завдяки її наполегливості Україна отримала 15 тисяч далекобійних артилерійських снарядів замість менш ефективних боєприпасів. «Якби не вона, цього б не сталося, — сказав Антонюк. — Ці снаряди справді могли означати тисячу ліквідованих росіян. Це буквально її внесок у військові зусилля».

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступне резюме ще трьох матеріалів.