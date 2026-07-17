США призначили нову тимчасову повірену в справах України — це дипломатка Сандра Аудкірк

Тимчасовою повіреною в справах США в Україні стала дипломатка Сандра Аудкірк — вона працювала в Пентагоні і очолювала Американський інститут на Тайвані.

Про це повідомили на сайті посольства США в Україні.

Аудкірк понад 30 років представляє інтереси США в різних країнах світу: з 2024-го в Пентагоні вона спершу була заступницею директора Європейського центру досліджень безпеки імені Джорджа К. Маршалла, а згодом стала цивільною заступницею і радницею з питань зовнішньої політики Європейського командування Збройних сил США.

Посольство США в Україні

Аудкірк очолювала Американський інститут на Тайвані з 2021 по 2024 рік. За кордоном вона проходила службу в Тайбеї, Дубліні, Анкарі, Кінгстоні, Стамбулі та Пекіні. Американська дипломатка володіє китайською (мандаринською) і турецькою мовами.