Україна відкриє всі архіви СБУ та Служби зовнішньої розвідки про Волинську трагедію

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні відкриють усі архіви Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки стосовно Волинської трагедії.

Про це він написав у телеграмі.

Президент додав, що Україна надасть додаткову кількість дозволів на пошукові ексгумаційні роботи. На нараді стосовно політики на Польському напрямі також обговорили формати розширення діалогу України та Польщі. Зеленський уточнив, що попросить урядовців і профільний комітет Верховної Ради розглянути можливість збільшити фінансування Українського інституту національної пам’яті.

17 липня Сейм Польщі проголосував за резолюцію про вшанування «пам`яті жертв геноциду, скоєного проти поляків українськими націоналістами» у 1939—1947 роках. У МЗС України зреагували й у відповідь нагадали, що 11 липня Україна на найвищому рівні віддала шану всім жертвам Волинської трагедії.