Росіяни вночі атакували Україну вісьмома ракетами та 130 дронами. Скільки знешкодила ППО

Російська армія у ніч проти 17 липня била по Україні протирадіолокаційною ракетою Х-31П, сімома керованими авіаракетами Х-59/69 та 130 БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни били з Приморсько-Ахтарську, Міллєрово, Орлу, Донецьку та Гвардійському.

ППО знешкодила пʼять керованих авіаракет та 115 дронів. Проте дві ракети та вісім БпЛА влучили у семи місях. Також впали уламки на пʼятьох локаціях.

Зокрема росіяни вдарили по Одесі — загинули двоє людей, ще 10 — постраждали. Серед загиблих — жінка, яка під час ракетної атаки гуляла з дітьми в парку. Атака пошкодила понад 10 будинків. На Одещині атака спричинила пожежі — загорілись автівки.

Також вночі росіяни вдарили КАБами по Сумах. Атака пошкодила будівлі.