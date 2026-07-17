Трамп звинуватив розвідку в тому, що вона приховала дані про вплив Китаю на вибори

Дональд Трамп звинуватив ЦРУ та Агентство нацбезпеки в тому, що вони приховували дані про вплив Китаю на вибори президента США у 2020 році.

Про це він повідомив під час виступу в Білому домі.

Трамп сказав, що документи розвідки містять пʼять проблемних сфер, і наказав розсекретити інформацію про «масштабну вразливість» виборчої системи у США.

Зокрема, йдеться про такі випадки: за словами Трампа, Китай отримав 220 мільйонів записів про американських виборців та дані про десятки мільйонів виборців у 18 штатах — він стверджує, що Пекін або купив їх, або викрав під час кібератак.

Окрім того, Трамп звинуватив Пекін у тому, що у 2018 році Китай хотів вплинути на проміжні вибори у США і на результати президентських виборів у 2020 році. За словами Трампа, Китай хотів, щоб він програв вибори через мита.

Також Трамп стверджує, що Росія, Китай, Північна Корея та Іран мають ресурси для впливу на виборчий процес у США.

За інформацією джерел Reuters, дані виборців, які отримав Китай, не були конфіденційними – їх регулярно купують політичні консультанти.